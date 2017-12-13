Прокуратура: защита Януковича намекает, что госизмена стала следствием призывов к изменению его власти
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Сторона защиты экс-президента Виктора Януковича пытается убедить суд в том, что призывы оппозиции в 2013-2014 годах до смены власти стали причиной совершения им государственной измены. Об этом сегодня на заседании Оболонского районного суда Киева заявил прокурор Руслан Кравченко, после демонстрации видеозаписей лидеров оппозиции, в качестве доказательств предоставила суду сторона защиты Януковича, передает корреспондент УНН.
"Значение определенных фраз должно быть подтверждено лингвистической экспертизой, которую сторона защиты не предоставила. Защита пытается убедить суд, что призывы лидеров оппозиции к смене власти Януковича стала причиной совершения им государственной измены", - сказал Кравченко.
При этом он обратился в суд с просьбой признать эти доказательства как ненадлежащие и такие, которые не относятся к сути этого дела.
Напомним, суд по делу госизмене Януковича отказал в отводе коллегии судей.
Как сообщал УНН 13 декабря суд продолжил рассмотрение дела о государственной измене В.Януковича.
Напомним, 11 декабря районный суд Киева допросил в качестве свидетелей стороны обвинения экс-премьера Арсения Яценюка и главу МВД Арсена Авакова в уголовном производстве по обвинению бывшего президента Виктора Януковича.
Отметим, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.