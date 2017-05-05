Прокуратура Волині відкрила провадження через вивіз відходів тварин
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 5 травня. УНН. Кримінальне провадження за фактом забруднення земель поблизу села Поворськ Ковельського району розпочала прокуратура Волині. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Волинської області.
Розслідуватиме факт вивезення 15 фур тваринних решток Ковельська місцева прокуратура. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли після колективного звернення місцевих жителів до поліції. Селяни поскаржилися, що вночі 15 вантажівок вивезли відходи з ветсанзаводу, розташованого в райцентрі Ковель.
Як повідомляв УНН, сьогодні жителі села Поворськ перекрили міжнародну трасу на Варшаву. Люди вимагали розібратися та покарати тих, хто вивіз неподалік села відходи з переповненого санітарного заводу Ковеля.