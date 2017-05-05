Прокуратура Волыни возбудила дело из-за вывоза отходов животных
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 5 мая. УНН. Уголовное производство по факту загрязнения земель вблизи села Поворск Ковельского района начала прокуратура Волыни. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Волынской области.
Расследовать факт вывоза 15 фур животных остатков будет Ковельская местная прокуратура. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли после коллективного обращения местных жителей в полицию. Селяне пожаловались, что ночью 15 грузовиков вывезли отходы Ветсанзавода, расположенного в райцентре Ковель.
Как сообщал УНН, сегодня жители села Поворск перекрыли международную трассу на Варшаву. Люди требовали разобраться и наказать тех, кто вывез близ села отходы из переполненного санитарного завода Ковеля.