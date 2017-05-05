Прокуратура Волыни возбудила дело из-за вывоза отходов животных

Расследовать факт вывоза 15 фур животных остатков будет Ковельская местная прокуратура. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли после коллективного обращения местных жителей в полицию. Селяне пожаловались, что ночью 15 грузовиков вывезли отходы Ветсанзавода, расположенного в райцентре Ковель.

Как сообщал УНН, сегодня жители села Поворск перекрыли международную трассу на Варшаву. Люди требовали разобраться и наказать тех, кто вывез близ села отходы из переполненного санитарного завода Ковеля.