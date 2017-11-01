Прокуратура вимагає припинити роботу трьох шкіл Донеччини

Місцева прокуратура Слов’янська звернулась до Донецького окружного адміністративного суду з вимогою повного зупинення роботи двох загальноосвітніх шкіл у місті Слов’янську та однієї школи у м. Святогірську до усунення порушень у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.

"За результатами позапланових перевірок служби з надзвичайних ситуацій України встановлено, що вказані навчальні заклади мають критичний протипожежний стан", – повідомили в прокуратурі.

Серед найпоширеніших порушень: відсутність системи пожежної сигналізації, неробочий стан пожежних кранів, горючі основи під прихованими дротами, електророзетками і вимикачами, відсутність освітлення шляхів евакуації, засобів пожежогасіння та індивідуального захисту, інструкцій з пожежної безпеки, а також наявність решіток на вікнах та дверях з відчиненням не у напрямку виходу, що перешкоджає вільній евакуації людей під час небезпеки.

"Тривалий час не приділялося належної уваги до стану вказаних шкіл, прокуратурою прийнято рішення звернутись до суду і визнати незаконною бездіяльності навчальних закладів і міських адміністрацій та зобов’язання привести школи до відповідності вимогам законодавства", - зазначив керівник Слов’янської місцевої прокуратури Володимир Шилов.

Нагадаємо, через порушення правил пожежної безпеки в дитячому таборі "Вікторія" загинуло троє дітей.

Раніше УНН повідомляв, що ДСНС зафіксувала різке збільшення пожеж цього року. У відомстві зазначають, що в усьому винен мораторій.

Після трагічного випадку в дитячому таборі влада задумалася над скасуванням мораторію на перевірки бізнесу. Проти мораторію вже виступили в ДСНС, Мінприроди, Держспоживслужбі, а також Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.