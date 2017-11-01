Прокуратура требует приостановить работу трех школ Донецкой области

Местная прокуратура Славянска обратилась в Донецкий окружной административный суд с требованием полной остановки работы двух общеобразовательных школ в городе Славянске и одной школы в Святогорске до устранения нарушений в сфере гражданской защиты, пожарной и техногенной безопасности.

"По результатам внеплановых проверок службы по чрезвычайным ситуациям Украины установлено, что в указанных учебных заведениях критическое противопожарное состояние", - сообщили в прокуратуре.

Среди самых распространенных нарушений: отсутствие системы пожарной сигнализации, нерабочее состояние пожарных кранов, горючие основания под скрытыми проводами, электророзетками и выключателями, отсутствие освещения путей эвакуации, средств пожаротушения и индивидуальной защиты, инструкций по пожарной безопасности, а также наличие решеток на окнах и дверях с открыванием не в направлении выхода, что препятствует свободной эвакуации людей во время опасности.

"Долгое время не уделялось должного внимания к состоянию указанных школ, прокуратурой принято решение обратиться в суд и признать незаконным бездействия учебных заведений и городских администраций и обязательства привести школы в соответствие требованиям законодательства", - отметил руководитель Славянской местной прокуратуры Владимир Шилов.

Напомним, из-за нарушения правил пожарной безопасности в детском лагере "Виктория" погибли трое детей.

Ранее УНН сообщал, что ГСЧС зафиксировала резкое увеличение пожаров в этом году. В ведомстве отмечают, что во всем виноват мораторий.

После трагического случая в детском лагере власти задумались над отменой моратория на проверки бизнеса. Против моратория уже выступили в ГСЧС, Минприроды, Госпотребслужбе, а также Министерстве экономического развития и торговли.