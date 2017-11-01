Прокуратура требует приостановить работу трех школ Донецкой области

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 53960 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 121925 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104937 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 107619 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106345 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 98913 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104842 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102400 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Прокуратура требует приостановить работу трех школ Донецкой области

Прокуратура требует приостановить работу трех школ Донецкой области

Киев  •  УНН

 • 5668 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Три школы в Донецкой области не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Об этом УНН сообщили в прокуратуре.

Местная прокуратура Славянска обратилась в Донецкий окружной административный суд с требованием полной остановки работы двух общеобразовательных школ в городе Славянске и одной школы в Святогорске до устранения нарушений в сфере гражданской защиты, пожарной и техногенной безопасности.

"По результатам внеплановых проверок службы по чрезвычайным ситуациям Украины установлено, что в указанных учебных заведениях критическое противопожарное состояние", - сообщили в прокуратуре.

Среди самых распространенных нарушений: отсутствие системы пожарной сигнализации, нерабочее состояние пожарных кранов, горючие основания под скрытыми проводами, электророзетками и выключателями, отсутствие освещения путей эвакуации, средств пожаротушения и индивидуальной защиты, инструкций по пожарной безопасности, а также наличие решеток на окнах и дверях с открыванием не в направлении выхода, что препятствует свободной эвакуации людей во время опасности.

"Долгое время не уделялось должного внимания к состоянию указанных школ, прокуратурой принято решение обратиться в суд и признать незаконным бездействия учебных заведений и городских администраций и обязательства привести школы в соответствие требованиям законодательства", - отметил руководитель Славянской местной прокуратуры Владимир Шилов.

Напомним, из-за нарушения правил пожарной безопасности в детском лагере "Виктория" погибли трое детей.

Ранее УНН сообщал, что ГСЧС зафиксировала резкое увеличение пожаров в этом году. В ведомстве отмечают, что во всем виноват мораторий.

После трагического случая в детском лагере власти задумались над отменой моратория на проверки бизнеса. Против моратория уже выступили в ГСЧС, Минприроды, Госпотребслужбе, а также Министерстве экономического развития и торговли.

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