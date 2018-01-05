Прокуратура вимагає повернути допоміжні приміщення фонтану “Хрещатик”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Столична прокуратура вимагає через суд повернути столичній громаді допоміжні приміщення фонтану “Хрещатик”. Про це повідомляє прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.
“Київська місцева прокуратура №7 у суді вимагає повернути майнові права територіальної громади столиці та витребувати з незаконного володіння допоміжні (технічні) приміщення фонтану „Хрещатик“ площею близько 200 кв.м та вартістю понад 3 млн грн, розташованого на вул.Хрещатик, 25 у Печерському районі м.Києва”, — йдеться у повідомленні.
Вказані приміщення у 2009 році на підставі рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області були незаконно відчужені на користь приватної фірми та у подальшому неодноразово перепродані.
Водночас Київською міською радою та її виконавчим органом не приймались рішення чи розпорядження щодо відчуження або приватизації цього майна.
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Зважаючи на те, що право власності територіальної громади на спірні приміщення не припинялось, місцева прокуратура заявила позов до Господарського суду м.Києва про витребування приміщень до комунальної власності.
Крім того, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство) КК України.
З метою недопущення подальшого відчуження об’єкту нерухомості Київською місцевою прокуратурою №7 на спірне приміщення накладено арешт.