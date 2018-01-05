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Прокуратура требует вернуть вспомогательные помещения фонтана "Крещатик"

Киев • УНН

 • 9118 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Столичная прокуратура требует через суд вернуть столичной общине вспомогательные помещения фонтана "Крещатик". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

Прокуратура требует вернуть вспомогательные помещения фонтана "Крещатик"

"Киевская местная прокуратура №7 в суде требует вернуть имущественные права территориальной общины столицы и истребовать из незаконного владения вспомогательные (технические) помещения фонтана "Крещатик" площадью около 200 кв.м и стоимостью более 3 млн грн, расположенного на ул.Крещатик, 25 в Печерском районе Киева", - говорится в сообщении.

Указанные помещения в 2009 году на основании решения Бориспольского горрайонного суда Киевской области были незаконно отчуждены в пользу частной фирмы и в дальнейшем неоднократно перепроданы.

В то же время Киевским городским советом и его исполнительным органам не принимались решения и распоряжения об отчуждении или приватизации этого имущества.

Несмотря на то, что право собственности территориальной общины на спорные помещения не прекращалось, местная прокуратура заявила иск в Хозяйственный суд Киева об истребовании помещений в коммунальную собственность.

Кроме того, по данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (мошенничество) УК Украины.

С целью недопущения дальнейшего отчуждения объекта недвижимости Киевской местной прокуратурой №7 на спорное помещение наложен арест.

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