Прокуратура відстояла повернення до комунальної власності кінотеатру "Тампере"

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Після тривалих та багаторічних судових спорів за цілісний майновий комплекс “Кінотеатр “Тампере”, судом апеляційної інстанції задоволено позов Київської місцевої прокуратури № 9 про визнання недійсним свідоцтва про право власності комерційної структури на вказаний об’єкт нерухомості, з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва передає УНН.

"Наприкінці 2013 року право власності на комплекс кінотеатру загальною площею понад 2000 м² та вартістю майже 18,9 млн. грн., було зареєстровано за приватним товариством в обхід встановленої законодавством приватизаційної процедури для об’єктів культури. Крім того, було встановлено, що Київська міська рада взагалі не приймала жодного рішення про відчуження вказаного цілісного майнового комплексу “Кінотеатр “Тампере”, — йдеться в повідомлені.

22 лютого 2018 року, Київський апеляційний господарський суд, підтримавши принципову позицію місцевої прокуратури, скасував незаконне рішення суду першої інстанції та визнав право власності на даний об’єкт культури за територіальною громадою міста Києва.

Нагадаємо, прокуратура Київської області вимагає повернути державі з незаконного володіння близького родича одного з народних депутатів України 8 га земель водного фонду на території Козинської селищної ради.

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