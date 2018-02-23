Прокуратура отстояла возвращение в коммунальную собственность кинотеатр "Тампере"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. После длительных и многолетних судебных споров за целостный имущественный комплекс "Кинотеатр "Тампере", суд апелляционной инстанции удовлетворил иск Киевской местной прокуратуры № 9 о признании недействительным свидетельства о праве собственности коммерческой структуры на указанный объект недвижимости, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева передает УНН.
"Конце 2013 года право собственности на комплекс кинотеатра общей площадью более 2000 м² и стоимостью почти 18,9 млн грн., было зарегистрировано за частным обществом в обход установленной законодательством приватизационной процедуры для объектов культуры. Кроме того, было установлено, что Киевский городской совет вообще не принимал никакого решения об отчуждении указанного целостного имущественного комплекса "Кинотеатр "Тампере", - говорится в сообщении.
22 февраля 2018, Киевский апелляционный хозяйственный суд, поддержав принципиальную позицию местной прокуратуры, отменил незаконное решение суда первой инстанции и признал право собственности на данный объект культуры за территориальной общиной Киева.
Напомним, прокуратура Киевской области требует вернуть государству из незаконного владения близкого родственника одного из народных депутатов Украины 8 га земель водного фонда на территории Козинского поселкового совета.