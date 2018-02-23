Прокуратура отстояла возвращение в коммунальную собственность кинотеатр "Тампере"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62105 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 75272 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78051 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106964 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100289 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104513 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111499 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117079 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122779 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134290 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Прокуратура отстояла возвращение в коммунальную собственность кинотеатр "Тампере"

Прокуратура отстояла возвращение в коммунальную собственность кинотеатр "Тампере"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. После длительных и многолетних судебных споров за целостный имущественный комплекс "Кинотеатр "Тампере", суд апелляционной инстанции удовлетворил иск Киевской местной прокуратуры № 9 о признании недействительным свидетельства о праве собственности коммерческой структуры на указанный объект недвижимости, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева передает УНН.

"Конце 2013 года право собственности на комплекс кинотеатра общей площадью более 2000 м² и стоимостью почти 18,9 млн грн., было зарегистрировано за частным обществом в обход установленной законодательством приватизационной процедуры для объектов культуры. Кроме того, было установлено, что Киевский городской совет вообще не принимал никакого решения об отчуждении указанного целостного имущественного комплекса "Кинотеатр "Тампере", - говорится в сообщении.

22 февраля 2018, Киевский апелляционный хозяйственный суд, поддержав принципиальную позицию местной прокуратуры, отменил незаконное решение суда первой инстанции и признал право собственности на данный объект культуры за территориальной общиной Киева.

Напомним, прокуратура Киевской области требует вернуть государству из незаконного владения близкого родственника одного из народных депутатов Украины 8 га земель водного фонда на территории Козинского поселкового совета.

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