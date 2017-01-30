Прокуратура відмовила захисту учасника стрілянини із С.Пашинським у доступі до матеріалів досудового розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Прокуратура Київської області відмовила захисту Вячеслава Хімікуса у задоволенні клопотання щодо ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у справі народного депутата Сергія Пашинського. Про це у своїй сторінці на Facebook заявила адвокат В.Хімікуса Марина Парінова, передає УНН.
"Сьогодні у справі Пашинського отримали перші відповіді від прокуратури за місяць. Відмовлено у всіх ста відсотках клопотань", - написала М.Парінова.
У відповіді прокуратури адвокату, яке опубліковано на її сторінці у соцмережі, йдеться про те, що доступ до матеріалів досудового розслідування має сторона захисту, потерпілий, а також його захисники.
При цьому у прокуратурі Київської області зазначили, що М.Парінова не є стороною захисту у справі, потерпілою, чи представником потерпілого.
Адвокат додала, що захист В.Хімікуса подає скарги, нові клопотання і чекає судових засідань.
Нагадаємо, 31 січня в с.Хлепча відбулась стрілянина за участю народного депутата України Сергія Пашинського.
Сьогодні, 16 січня С.Пашинський звернувся до ГПУ з проханням оприлюднити деякі фрагменти перехресного допиту, який відбувся 13 січня.