Прокуратура отказала защите участника стрельбы с С.Пашинским в доступе к материалам досудебного расследования
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Прокуратура Киевской области отказала защите Вячеслава Химикуса в удовлетворении ходатайства об ознакомлении с материалами досудебного расследования по делу народного депутата Сергея Пашинского. Об этом на своей страничке на Facebook заявила адвокат В.Химикуса Марина Паринова, передает УНН.
"Сегодня по делу Пашинского получили первые ответы от прокуратуры за месяц. Отказано во всех ста процентах ходатайств", - написала М.Паринова.
В ответе прокуратуры адвокату, опубликованном на ее странице в соцсети, говорится о том, что доступ к материалам досудебного расследования имеет сторона защиты, потерпевший, а также его защитники.
При этом в прокуратуре Киевской области отметили, что М.Паринова не является стороной защиты по делу, потерпевшим, или представителем потерпевшего.
Адвокат добавила, что защита В.Химикуса подает жалобы, новые ходатайства и ждет судебных заседаний.
Напомним, 31 января в с.Хлепча состоялась стрельба с участием народного депутата Украины Сергея Пашинского.
Сегодня, 16 января С.Пашинский обратился в ГПУ с просьбой обнародовать некоторые фрагменты перекрестного допроса, который состоялся 13 января.