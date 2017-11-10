Прокуратура відкрила провадження за фактом незаконних обшуків у Криму

Зазначається, що провадження розпочато за результатами розгляду звернення голови правління громадської організації КримSOS щодо проведення незаконних обшуків 08.11.2017 року у будинках мешканців тимчасово окупованого півострова Крим Сейтумера Сейтумерова, Руслана (Алімдар) Белялова, Ельдара Кантемірова, Екрема Абдульватова та інших із застосуванням до останніх насильства співробітниками незаконно створених правоохоронних органів внесені відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.162 КК України.

Нагадаємо, у Криму після обшуків оштрафували кримського татарина на 2 тисячі рублів.