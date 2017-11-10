Прокуратура відкрила провадження за фактом незаконних обшуків у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Прокуратурою Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом проведення незаконних обшуків 08 жовтня 2017 року у будинках мешканців тимчасово окупованого півострова Крим. Про це УНН повідомила прес-служба відомства.
Зазначається, що провадження розпочато за результатами розгляду звернення голови правління громадської організації КримSOS щодо проведення незаконних обшуків 08.11.2017 року у будинках мешканців тимчасово окупованого півострова Крим Сейтумера Сейтумерова, Руслана (Алімдар) Белялова, Ельдара Кантемірова, Екрема Абдульватова та інших із застосуванням до останніх насильства співробітниками незаконно створених правоохоронних органів внесені відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.162 КК України.
Нагадаємо, у Криму після обшуків оштрафували кримського татарина на 2 тисячі рублів.