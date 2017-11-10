Прокуратура открыла производство по факту незаконных обысков в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Прокуратурой Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту проведения незаконных обысков 8 октября 2017 в домах жителей временно оккупированного полуострова Крым. Об этом УНН сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что производство начато по результатам рассмотрения обращения председателя правления общественной организации КримSOS по проведению незаконных обысков 08.11.2017 года в домах жителей временно оккупированного полуострова Крым Сейтумера Сейтумерова, Руслана (Алимдар) Белялова, Эльдара Кантемирова, Экрем Абдульватова и других с применением к последним насилия сотрудниками незаконно созданных правоохранительных органов внесены сведения в Едрей по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК Украины.
Напомним, в Крыму после обысков оштрафовали крымского татарина на 2000 рублей.