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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 30783 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 51122 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 59837 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 63727 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 55592 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 96059 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100473 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Прокуратура открыла производство по факту незаконных обысков в Крыму

Прокуратура открыла производство по факту незаконных обысков в Крыму

Киев  •  УНН

 • 12284 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Прокуратурой Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту проведения незаконных обысков 8 октября 2017 в домах жителей временно оккупированного полуострова Крым. Об этом УНН сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что производство начато по результатам рассмотрения обращения председателя правления общественной организации КримSOS по проведению незаконных обысков 08.11.2017 года в домах жителей временно оккупированного полуострова Крым Сейтумера Сейтумерова, Руслана (Алимдар) Белялова, Эльдара Кантемирова, Экрем Абдульватова и других с применением к последним насилия сотрудниками незаконно созданных правоохранительных органов внесены сведения в Едрей по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК Украины.

Напомним, в Крыму после обысков оштрафовали крымского татарина на 2000 рублей.

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