Прокуратура відкрила провадження щодо доведення до самогубства іноземної студентки

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Столична прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства 19-річної студентки з Туркменістану, яка стрибнула з мосту Патона у Києві, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Києва.

“Київська місцева прокуратура №9 розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення 19-річної громадянки Туркменістану до самогубства”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, 30 січня 2018 року студентка одного з вищих навчальних закладів міста Києва, громадянка Туркменістану, вийшла з навчального закладу, де навчалась, та додому не повернулась. За фактом її зникнення 31 січня було розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України.

Під час розслідування, за даними прокуратури, встановлено, що дівчина 30 січня покінчила життя самогубством, стрибнувши в воду з мосту Патона в Києві.

“За оприлюдненою у ЗМІ інформацією, на такий вчинок дівчину могли підштовхнути труднощі, які виникли в неї під час навчання в вищому учбовому закладі, а також через непорозуміння із його керівництвом”, — зазначили у відомстві.

У зв’язку з цим, поінформували у столичній прокуратурі, до ЄРДР внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.1 за ст.120 (доведення до самогубства) КК України.

Розслідування триває, проводяться всі необхідні слідчі дії, направлені на повне та об’єктивне дослідження всіх обставин події.

Як повідомляв УНН, столичні рятувальники другу добу проводять пошукові роботи дівчини, яка стрибнула з моста Патона.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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