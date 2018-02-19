Прокуратура відкрила провадження щодо доведення до самогубства іноземної студентки

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Столична прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства 19-річної студентки з Туркменістану, яка стрибнула з мосту Патона у Києві, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Києва.