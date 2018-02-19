Прокуратура открыла производство по доведению до самоубийства иностранной студентки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Столичная прокуратура начала уголовное производство по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки из Туркменистана, которая прыгнула с моста Патона в Киеве, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева.
"Киевская местная прокуратура №9 начала процессуальное руководство в уголовном производстве по факту доведения 19-летней гражданки Туркменистана до самоубийства", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, 30 января 2018 года студентка одного из высших учебных заведений города Киева, гражданка Туркменистана, вышла из учебного заведения, где училась, и домой не вернулась. По факту ее исчезновения 31 января было начато уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины.
В ходе расследования, по данным прокуратуры, установлено, что девушка 30 января покончила жизнь самоубийством, прыгнув в воду с моста Патона в Киеве.
"По обнародованной в СМИ информации, на такой поступок девушку могли подтолкнуть трудности, которые возникли у нее во время учебы в высшем учебном заведении, а также недоразумения с его руководством", - отметили в ведомстве.
В связи с этим, сообщили в столичной прокуратуре, в ЕРДР внесены сведения по признакам преступления, предусмотренного ч.1 по ст.120 (доведение до самоубийства) УК Украины.
Расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное и объективное исследование всех обстоятельств происшествия.
Как сообщал УНН, столичные спасатели вторые сутки проводят поисковые работы девушки, которая прыгнула с моста Патона.