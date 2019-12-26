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Прокуратура вiдкрила провадження через перевищення повноважень спецпiдроздiлами у СIЗО

Прокуратура вiдкрила провадження через перевищення повноважень спецпiдроздiлами у СIЗО

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 грудня. УНН. Прокуратура вiдкрила провадження за фактом перевищення влади та службових повноважень спецпiдроздiлами пiд час обшукiв у СIЗО. Про це поiнформували в пресслужбi прокуратури Кiровоградської області, передає кореспондент УНН.

“Стан законностi у Кропивницькому слiдчому iзоляторi перебуває у полi пiдвищеної уваги працiвникiв прокуратури”, — зауважили в пресслужбi.

Нагадаємо, прокуратура областi проводить перевiрку законностi застосування фiзичної сили та спецзасобiв до ув’язнених, якi начебто чинили опiр при проведеннi обшуків та вiдмовлялися виконувати вимоги правоохоронцiв.

Наразi прокуратура внесла вiдомостi до ЄРДР за ознаками кримiнального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 Кримiнального кодексу України, тобто перевищення влади або службових повноважень, що супроводжувалось насильством чи погрозою насильства iз застосуванням зброї чи спецiальних засобiв.

Досудове розслiдування провадження здiйснюватимуть слiдчi Державного бюро розслiдувань Миколаєва.

Як передавав УНН, схованки для заборонених предметів виявили під час чергових обшуків у СІЗО в Кропивницькому.

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