Прокуратура открыла производство из-за превышения полномочий спецподразделения в СИЗО
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 декабря. УНН. Прокуратура открыла производство по факту превышения власти и служебных полномочий спецподразделения во время обысков в СИЗО. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области, передает корреспондент УНН.
“Состояние законности в Кропивницком следственном изоляторе находится в поле повышенного внимания работников прокуратуры”, — отметили в пресс-службе.
Напомним, прокуратура области проводит проверку законности применения физической силы и спецсредств к заключенным, которые бы оказывали сопротивление при проведении обысков и отказывались выполнять требования правоохранителей.
На данный момент прокуратура внесла сведения в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, то есть превышение власти или служебных полномочий, что сопровождалось насилием или угрозой насилия с применением оружия или специальных средств.
Досудебное расследование производства будут осуществлять следователи Государственного бюро расследований Николаева.
Как сообщал УНН, тайники для запрещенных предметов обнаружили во время очередных обысков в СИЗО в Кропивницком.