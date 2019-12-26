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Прокуратура открыла производство из-за превышения полномочий спецподразделения в СИЗО

Прокуратура открыла производство из-за превышения полномочий спецподразделения в СИЗО

Киев  •  УНН

 • 11847 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 декабря. УНН. Прокуратура открыла производство по факту превышения власти и служебных полномочий спецподразделения во время обысков в СИЗО. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области, передает корреспондент УНН.

“Состояние законности в Кропивницком следственном изоляторе находится в поле повышенного внимания работников прокуратуры”, — отметили в пресс-службе.

Напомним, прокуратура области проводит проверку законности применения физической силы и спецсредств к заключенным, которые бы оказывали сопротивление при проведении обысков и отказывались выполнять требования правоохранителей.

На данный момент прокуратура внесла сведения в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, то есть превышение власти или служебных полномочий, что сопровождалось насилием или угрозой насилия с применением оружия или специальных средств.

Досудебное расследование производства будут осуществлять следователи Государственного бюро расследований Николаева.

Как сообщал УНН, тайники для запрещенных предметов обнаружили во время очередных обысков в СИЗО в Кропивницком.

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