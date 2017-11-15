Прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо нардепа за сепаратизм

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Відрито кримінальне провадження за ознаками посягання на територіальну цілісність та недоторканість України щодо народного депутата від “Опозиційного блоку” Євгена Балицького, який у вечірньому ефірі телеканалу “112” висловив думку про можливість відділення території округу, який він представляє. Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Запорізької області, передає УНН.

“Прокуратурою області за повідомленням у засобах масової інформації 15.11.2017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, вчинене представником влади) з приводу висловлень народного депутата України Балицького Є.В. у вечірньому ефірі телеканалу „112“ від 13.11.2017”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що розслідування у вказаному кримінальному провадженні згідно вимогами КПК України доручено слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області. Процесуальне керівництво здійснює група прокурорів прокуратури області.

Як повідомили у прес-службі, наразі триває досудове розслідування, проводяться першочергові слідчі дії.

Як повідомляв УНН, Маріупольський суд поскаржився на тиск з боку нардепів у справі Колмогорова.

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