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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 30783 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 51122 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 59837 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 63727 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 55592 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 96059 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100473 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 128577 просмотра

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Прокуратура открыла уголовное производство в отношении нардепа за сепаратизм

Прокуратура открыла уголовное производство в отношении нардепа за сепаратизм

Киев  •  УНН

 • 10110 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Отрыто уголовное производство по признакам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в отношении народного депутата от “Оппозиционного блока” Евгения Балицкого, который в вечернем эфире телеканала “112” высказал мнение о возможности отделения территории округа, который он представляет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Запорожской области, передает УНН.

“Прокуратурой области по сообщению в средствах массовой информации 15.11.2017 внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти) по поводу высказываний народного депутата Украины Балицкого Е.В. в вечернем эфире телеканала „112“ от 13.11.2017”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что расследование в указанном уголовном производстве по требованиям УПК Украины поручено следственному отделу Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области. Процессуальное руководство осуществляет группа прокуроров прокуратуры области.

Как сообщили в пресс-службе, в настоящее время продолжается досудебное расследование, проводятся первоочередные следственные действия.

Как сообщал УНН, Мариупольский суд пожаловался на давление со стороны нардепов по делу Колмогорова.

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