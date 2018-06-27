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Прокуратура відкликала клопотання про арешт голови однієї з райдержадміністрацій Харкова

Прокуратура відкликала клопотання про арешт голови однієї з райдержадміністрацій Харкова

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Прокуратура відкликала клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади голови Новобаварської райдержадміністрації Харкова у зв’язку з тим, що мерія Харкова досі не надала інформацію на запит прокуратури. Про це повідомили УНН у прес-службі прокуратури Харківської області.

За інформацією прокуратури, для збору максимального обсягу даних для обґрунтування своєї позиції прокуратура Харківської області ще 19 червня направила запит на надання інформації до Харківської міської ради.

“Однак більш ніж за тиждень відповідь так і не надійшла. Щоб упередити та унеможливити відмову у задоволенні клопотання з формальних причин та у зв’язку з відсутністю необхідних даних, розуміючи, резонансність вказаного кримінального провадження та увагу громадськості до розслідування, прокуратурою прийнято рішення про відкликання клопотань про обрання запобіжного заходу та відсторонення від виконання службових обов’язків”, — зазначили у відомстві.

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У прокуратурі висловили сподівання, що Харківська міська рада вже наступного тижня виконає закон і надасть слідству необхідну інформацію. Одразу після цього клопотання повторно будуть направлені до суду.

Нагадаємо, 21 червня слідчі прокуратури Харківської області повідомили про підозру голові адміністрації одного з районів Харківської міської ради за ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації).

За даними слідства, йдеться про коштовності вартістю понад 600 тис. грн. Вказані цінності були вилучені під час обшуку в рамках розслідування іншого провадження.

Також прокуратура подала до суду клопотання про застосування запобіжного заходу та відсторонення від посади голови райдержадміністрації.

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