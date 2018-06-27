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Прокуратура отозвала ходатайство об аресте председателя одной из райгосадминистраций Харькова

Прокуратура отозвала ходатайство об аресте председателя одной из райгосадминистраций Харькова

Киев  •  УНН

 • 8108 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Прокуратура отозвала ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении от должности главы Новобаварской райгосадминистрации Харькова в связи с тем, что мэрия Харькова до сих пор не предоставила информацию на запрос прокуратуры. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации прокуратуры, для сбора максимального объема данных для обоснования своей позиции прокуратура Харьковской области еще 19 июня направила запрос на предоставление информации в Харьковский городской совет.

"Однако более чем за неделю ответ так и не поступил. Чтобы предотвратить и исключить отказ в удовлетворении ходатайства по формальным причинам и в связи с отсутствием необходимых данных, понимая, резонансность указанного уголовного производства и внимание общественности к расследованию, прокуратурой принято решение об отзыве ходатайств об избрании меры пресечения и отстранении от исполнения служебных связей", - отметили в ведомстве.

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В прокуратуре выразили надежду, что Харьковский городской совет на следующей неделе выполнит закон и предоставит следствию информацию. Сразу после этого ходатайства повторно будут направлены в суд.

Напомним, 21 июня следователи прокуратуры Харьковской области сообщили о подозрении главе администрации одного из районов Харьковского городского совета по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

По данным следствия, речь идет о драгоценности стоимостью более 600 тыс. грн. Эти ценности были изъяты во время обыска в рамках расследования другого производства.

Также прокуратура подала в суд ходатайство о применении меры пресечения и отстранении от должности председателя райгосадминистрации.

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