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Прокуратура України прагне допитати П.Монафорта - CNN

Прокуратура України прагне допитати П.Монафорта - CNN

Київ • УНН

 • 12812 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Прокуратура України заявила про намір допитати колишнього керівника передвиборного штабу президента США і екс-радника Віктора Януковича Пола Манафорта в зв’язку з розслідуванням про корупцію, передає УНН з посиланням на телеканал CNN.

За даними телеканалу, представники прокуратури України сім разів за останні два роки зверталися до влади США з проханням посприяти в організації допиту екс-радника Д.Трампа, однак так і не отримали відповідь від американських колег.

Як повідомляється, влада США підтвердила, що відхилила дані запити. Вони, за даними телеканалу, прямували в ФБР і американський Мін’юст.

Нагадаємо, екс-керівник штабу Д.Трампа і В.Януковича підозрюється в причетності до вбивств на Майдані.

Раніше повідомлялося, що ім’я П.Манафорта виявили в документах “чорної бухгалтерії” “Партії регіонів”, які оприлюднив нардеп Сергій Лещенко. У НАБУ підтверджують, що він значиться в списку так званої “чорної бухгалтерії” ПР і кажуть, що він міг отримати за свої послуги 12,7 млн ​​дол. Сам П.Манафорт отримання грошей від “ПР” заперечує.

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