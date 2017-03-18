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Прокуратура Украины стремится допросить П.Монафорта - CNN

Прокуратура Украины стремится допросить П.Монафорта - CNN

Киев • УНН

 • 12800 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Прокуратура Украины заявила о намерении допросить бывшего руководителя предвыборного штаба президента США и экс-советника Виктора Януковича Пола Манафорта в связи с расследованием о коррупции, передает УНН со ссылкой на телеканале CNN.

По данным телеканала, представители прокуратуры Украины семь раз за последние два года обращались к властям США с просьбой оказать содействие в организации допроса экс-советника Д.Трампа, однако так и не получили ответ от американских коллег.

Как сообщается, власти США подтвердили, что отклонили данные запросы. Они, по данным телеканала, направлялись в ФБР и американский Минюст.

Напомним, экс-руководитель штаба Д.Трампа и В.Януковича подозревается в причастности к убийствам на Майдане.

Ранее сообщалось, что имя П.Манафорта обнаружили в документах "черной бухгалтерии" "Партии регионов", которые обнародовал нардеп Сергей Лещенко. В НАБУ подтверждают, что он числится в списке так называемой "черной бухгалтерии" ПР и говорят, что он мог получить за свои услуги 12,7 млн долл. Сам П.Манафорт получение денег от "ПР" отрицает.

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