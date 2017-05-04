Прокуратура у змозі довести у суді вину В.Януковича - Р.Кравченко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Сторона обвинувачення зібрала достатньо доказів для доведення у суді вини у державній зраді колишнього президента України Віктора Януковича. Про це сьогодні сказав на брифінгу військовий прокурор Руслан Кравченко, який є керівником групи прокурорів у кримінальному провадженні за обвинуваченням у державній зраді колишнього президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
“Наша доказова база зібрана під час досудового розслідування відповідно до КПК. Я впевнений, що ми зможемо довести вину Януковича вину в Оболонському районному суді і взагалі в українському судочинстві. Також я впевнений, якщо буде ухвалено обвинувальний вирок, дана справа пройде всі інстанції. І навіть якщо сторона захисту захоче подати скаргу до ЄСПЛ, дана справа тільки з кожною інстанцією українського судочинства або європейського тільки підтвердить рішення і докази, які були наведені стороною обвинувачення,” — наголосив він.
За словами Р.Кравченко, сторона обвинувачення має достатньо доказів, а саме це є свідчення свідків, документи, висновки експертів, речові докази та інші фото- відеоматеріали.
Нагадаємо, держобвинувачення наполягатиме на заочному судовому провадженні у справі В.Януковича.
Також нагадаємо, суд продовжить підготовче засідання у справі В.Януковича 18 травня.
Додамо, 4 травня суд розпочав підготовче засідання у справі В.Януковича і відмовив захисту у відкладенні підготовчого засідання.
Також суд дозволив публічну відеотрансляцію справи В.Януковича.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.
20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.