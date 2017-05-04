Прокуратура в состоянии доказать в суде вину В.Януковича - Р.Кравченко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Сторона обвинения собрала достаточно доказательств для доказательства в суде вины в государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сказал на брифинге военный прокурор Руслан Кравченко, который является руководителем группы прокуроров в уголовном производстве по обвинению в государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.
"Наша доказательная база собрана во время досудебного расследования в соответствии с УПК. Я уверен, что мы сможем доказать вину Януковича вину в Оболонском районном суде и вообще в украинском судопроизводстве. Также я уверен, если будет принято обвинительный приговор, данное дело пройдет все инстанции. И даже если сторона защиты захочет подать жалобу в ЕСПЧ, данное дело только с каждой инстанцией украинского судопроизводства или европейского только подтвердит решение и доказательства, которые были приведены стороной обвинения ", - отметил он.
По словам Р.Кравченко, сторона обвинения имеет достаточно доказательств, а именно это показания свидетелей, документы, заключения экспертов, вещественные доказательства и другие фото видеоматериалы.
Напомним, гособвинение будет настаивать на заочном судебном производстве по делу В.Януковича.
Также напомним, суд продолжит подготовительное заседание по делу В.Януковича 18 мая.
Добавим, 4 мая суд начал подготовительное заседание по делу В.Януковича и отказал защите в отложении предварительного заседания.
Также суд разрешил публичную видеотрансляцию дела В.Януковича.
Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.
20 января 2017 Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.