Прокуратура сил АТО розслідує провадження, у якому фігурують екс-"торнадівці" – Р.Кравченко

“Всі ті епізоди, які не були доведені і не зібрано по них достатньо доказів для складання обвинувального акту (там і вбивства, і катування та ін.), вони всі були виділені в окремі кримінальні провадження і направлені для подальшого здійснення досудового розслідування прокуратурою сил АТО у Краматорськ. Це було зроблено для того, аби слідчі на місці подій розслідували справи”, — заявив Р.Кравченко, відповідаючи на запитання, чи можна вважати справу “Торнадо” повністю завершеною.

Він уточнив, що прокуратура сил АТО розслідує багато епізодів, які не увійшли до обвинувального акту щодо бійців роти “Торнадо”, за яким судом винесено вирок.

“Тут же (в епізодах, які виділені в окреме провадження — ред.) об’єктивно є непрямі докази, але їх недостатньо було, щоб обґрунтовано повідомити особі про підозру. Тому справа на момент вересня 2015 року була фактовою і відправлена на розслідування в Краматорськ”, — додав Р.Кравченко.

Як повідомляв раніше УНН, Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України подала апеляційну скаргу на вирок колишнім бійцям “Торнадо”.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва оголосив вирок у справі екс-бійців “Торнадо”.

У 2015 році були затримані 12 бійців “Торнадо” за обвинуваченням у незаконному позбавленні волі та викраденні людей, тортурах та низці інших тяжких злочинів.

6 липня 2015 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, що бійці роти патрульної служби міліції “Торнадо” катували затриманих людей за допомогою струму, погрожували розстрілом і знімали все на мобільні телефони. Також у рамках досудового розслідування кримінальних проваджень за підозрою командира роти міліції особливого призначення Руслана Оніщенка та його підлеглих виявлено факти розбещення неповнолітніх.

Крім того, А.Матіос наголошував, що серед бійців роти “Торнадо” є неодноразово судимі особи. Однак у МВС України повідомили, що не знали про судимість бійців “Торнадо”, яким видали міліцейські посвідчення.

18 липня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти “Торнадо”.

Під час судового розгляду один з екс-бійців “Торнадо” частково визнав свою вину, після чого суд пом’якшив йому запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.