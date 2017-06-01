Прокуратура сил АТО расследует производства, в котором фигурируют экс- "торнадовцы" - Р.Кравченко

"Все те эпизоды, которые не были доведены и не собрано по ним достаточно доказательств для составления обвинительного акта (там и убийства, и пытки, и др.), они все были выделены в отдельные уголовные производства и направлены для дальнейшего осуществления досудебного расследования прокуратурой сил АТО в Краматорск. Это было сделано для того, чтобы следователи на месте событий расследовали дела", - заявил Р.Кравченко, отвечая на вопрос, можно ли считать дело "Торнадо" полностью завершенным.

Он уточнил, что прокуратура сил АТО расследует много эпизодов, не вошедших в обвинительный акт по бойцам роты "Торнадо", по которому судом вынесен приговор.

"Здесь же (в эпизодах, которые выделены в отдельное производство - ред.) объективно есть косвенные доказательства, но их недостаточно было, чтобы обоснованно сообщить лицу о подозрении. Поэтому дело на момент сентября 2015 года было фактовым и отправлено ​​на расследование в Краматорск", - добавил Р.Кравченко.

Как сообщал ранее УНН, Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины подала апелляционную жалобу на приговор бывшим бойцам "Торнадо".

Напомним, Оболонский районный суд Киева объявил приговор по делу экс-бойцов "Торнадо".

В 2015 году были задержаны 12 бойцов "Торнадо" по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении людей, пытках и ряде других тяжких преступлений.

6 июля 2015 главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, что бойцы роты патрульной службы милиции "Торнадо" пытали задержанных людей с помощью тока, угрожали расстрелом и снимали все на мобильные телефоны. Также в рамках досудебного расследования уголовных производств по подозрению командира роты милиции особого назначения Руслана Онищенко и его подчиненных выявлены факты развращения несовершеннолетних.

Кроме того, А.Матиос отмечал, что среди бойцов роты "Торнадо" есть неоднократно судимые лица. Однако в МВД Украины сообщили, что не знали о судимости бойцов "Торнадо", которым выдали милицейские удостоверения.

18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

Во время судебного разбирательства один из экс-бойцов "Торнадо" частично признал свою вину, после чего суд смягчил ему меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.