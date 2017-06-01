Прокуратура сил АТО расследует производства, в котором фигурируют экс- "торнадовцы" - Р.Кравченко

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 40091 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 97706 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 111883 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 124708 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 144820 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159650 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123072 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138774 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189768 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291108 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
3.9м/с
77%
Популярные новости

Mercedes-Benz сообщил о замедлении темпов продаж: с чем это связано

7 апреля, 16:10 • 12217 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

7 апреля, 16:31 • 14263 просмотра

Во Франции задержали внука короля Румынии по делу о коррупции

7 апреля, 16:36 • 13442 просмотра

В Харьковской области дрон атаковал полицейских, есть пострадавшие

7 апреля, 17:10 • 12246 просмотра

Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху отменена - СМИ

7 апреля, 17:52 • 13058 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 187570 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 244056 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 445666 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398736 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 483742 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27621 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27361 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42116 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64450 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70833 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Прокуратура сил АТО расследует производства, в котором фигурируют экс- "торнадовцы" - Р.Кравченко

Киев • УНН

 • 15707 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Прокуратура сил АТО в Краматорске расследует уголовные производства по фактам убийств и пыток, в которых фигурируют экс-бойцы роты спецназначения милиции "Торнадо". Об этом в интервью УНН заявил военный прокурор Руслан Кравченко.

Прокуратура сил АТО расследует производства, в котором фигурируют экс- "торнадовцы" - Р.Кравченко

"Все те эпизоды, которые не были доведены и не собрано по ним достаточно доказательств для составления обвинительного акта (там и убийства, и пытки, и др.), они все были выделены в отдельные уголовные производства и направлены для дальнейшего осуществления досудебного расследования прокуратурой сил АТО в Краматорск. Это было сделано для того, чтобы следователи на месте событий расследовали дела", - заявил Р.Кравченко, отвечая на вопрос, можно ли считать дело "Торнадо" полностью завершенным.

Он уточнил, что прокуратура сил АТО расследует много эпизодов, не вошедших в обвинительный акт по бойцам роты "Торнадо", по которому судом вынесен приговор.

"Здесь же (в эпизодах, которые выделены в отдельное производство - ред.) объективно есть косвенные доказательства, но их недостаточно было, чтобы обоснованно сообщить лицу о подозрении. Поэтому дело на момент сентября 2015 года было фактовым и отправлено ​​на расследование в Краматорск", - добавил Р.Кравченко.

Как сообщал ранее УНН, Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины подала апелляционную жалобу на приговор бывшим бойцам "Торнадо".

Напомним, Оболонский районный суд Киева объявил приговор по делу экс-бойцов "Торнадо".

В 2015 году были задержаны 12 бойцов "Торнадо" по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении людей, пытках и ряде других тяжких преступлений.

6 июля 2015 главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, что бойцы роты патрульной службы милиции "Торнадо" пытали задержанных людей с помощью тока, угрожали расстрелом и снимали все на мобильные телефоны. Также в рамках досудебного расследования уголовных производств по подозрению командира роты милиции особого назначения Руслана Онищенко и его подчиненных выявлены факты развращения несовершеннолетних.

Кроме того, А.Матиос отмечал, что среди бойцов роты "Торнадо" есть неоднократно судимые лица. Однако в МВД Украины сообщили, что не знали о судимости бойцов "Торнадо", которым выдали милицейские удостоверения.

18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

Во время судебного разбирательства один из экс-бойцов "Торнадо" частично признал свою вину, после чего суд смягчил ему меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.85
Bitcoin
$80,612.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,013.94
Ethereum
$1,544.73