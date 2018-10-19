Прокуратура Швейцарії спростувала наявність справ проти Федерації футболу України

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Генеральна прокуратура Швейцарії не відкривала і не розслідує кримінальні справи проти Федерації футболу України та її функціонерів. Так у відповідь на запит УНН швейцарські правоохоронці прокоментували заяви журналіста видання "L'Illustré" Арно Біди, спростувавши тим самим його дані про нібито кримінальне переслідування глави ФФУ Андрія Павелка.