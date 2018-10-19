Прокуратура Швейцарії спростувала наявність справ проти Федерації футболу України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Генеральна прокуратура Швейцарії не відкривала і не розслідує кримінальні справи проти Федерації футболу України та її функціонерів. Так у відповідь на запит УНН швейцарські правоохоронці прокоментували заяви журналіста видання "L'Illustré" Арно Біди, спростувавши тим самим його дані про нібито кримінальне переслідування глави ФФУ Андрія Павелка.
Прокуратура уточнила, що звернення з приводу ФФУ до них дійсно надходили, проте кримінальні справи в цьому контекстом не ініціювалися.
"Генеральна прокуратура Швейцарії (ОАД) може підтвердити отримання скарги в цьому контексті 1 жовтня 2018 року.
В даний час вона розглядається. Однак Генеральна прокуратура Швейцарії в даний час не веде ніяких кримінальних розслідувань з цього приводу", - відповіли правоохоронці.
Нагадаємо, журналіст Арно Біда в своїй публікації для видання "L'Illustré", а після і в ефірі телеканалу "112 Україна" звинуватив голову ФФУ Павелка в корупції і переконував, що проти нього Генеральна прокуратура Швейцарії почне кримінальне розслідування.
Уточнимо, що крім офіційного спростування інформації Біди з боку прокуратури Швейцарії, сам Павелко теж вказав на недостовірність даних журналіста, в частині звинувачень ФФУ "у виведенні коштів на офшорну еміратську компанію".
Так, в коментарі програмі "Схеми" глава ФФУ зазначив, що ні ФФУ, ні будь-які інші структури футбольної організації ніякого відношення до компанії SDT FZE (офшор ОАЕ) не мають.