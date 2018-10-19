Прокуратура Швейцарии опровергла наличие дел против Федерации футбола Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Генеральная прокуратура Швейцарии не открывала и не расследует уголовные дела против Федерации футбола Украины и ее функционеров. Так в ответ на запрос УНН швейцарские правоохранители прокомментировали заявления журналиста издания "L’Illustré" Арно Беды, опровергнув тем самым его данные о якобы уголовном преследовании главы ФФУ Андрея Павелко.
Прокуратура уточнила, что обращения по поводу ФФУ к ним действительно поступали, однако уголовные дела в этом контексте не инициировались.
“Генеральная прокуратура Швейцарии (ОАГ) может подтвердить получение жалобы в этом контексте 1 октября 2018 года.
В настоящее время она рассматривается. Однако Генеральная прокуратура Швейцарии в настоящее время не ведет никаких уголовных расследований по этому поводу”, — ответили правоохранители.
Напомним, журналист Арно Беда в своей публикации для издания “L’Illustré”, а после и в эфире телеканала “112 Украина” обвинил главу ФФУ Павелко в коррупции и убеждал, что против него Генеральная прокуратура Швейцарии начнет уголовное расследование.
Уточним, что помимо официального опровержения информации Беды со стороны прокуратуры Швейцарии, сам Павелко тоже указал на недостоверность данных журналиста, в части обвинений ФФУ “в выводе средств на оффшорную эмиратскую компанию”.
Так, в комментарии программе “Схемы” глава ФФУ отметил, что ни ФФУ, ни любые другие структуры футбольной организации никакого отношения к компании SDT FZE (оффшор ОАЭ) не имеют.