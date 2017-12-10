Прокуратура ще не надала захисту Саакашвілі документів щодо запобіжного заходу - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Сторона захисту екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі ще не отримала від прокуратура будь-яких документів щодо обрання запобіжного заходу. Про це УНН повідомив адвокат Саакашвілі Руслан Чернолуцький.
“Станом на сьогоднішній ранок сторона захисту ще не отримала будь-яких документів від прокуратури, які стосуються запобіжного заходу”, — сказав Чернолуцький.
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Він нагадав, що вчора захисники відвідала Саакашвілі та передали йому деякі речі.
Нагадаємо, у ГПУ ще не визначились, коли обиратимуть запобіжний захід Саакашвілі. Після затримання колишнього губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі повезли на допит.