Прокуратура еще не предоставила защите Саакашвили документов относительно меры пресечения - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Сторона защиты экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили еще не получила от прокуратура каких-либо документов об избрании меры пресечения. Об этом УНН сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.
"По состоянию на сегодняшнее утро сторона защиты еще не получила каких-либо документов от прокуратуры, касающихся меры пресечения", - сказал Чернолуцкий.
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Он напомнил, что вчера защитники посетили Саакашвили и передали ему некоторые вещи.
Напомним, в ГПУ еще не определились, когда будут выбирать меру пресечения Саакашвили. После задержания бывшего губернатора Одесской области Саакашвили повезли на допрос.