Прокуратура розслідує ДТП за участі мікроавтобуса на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Прокуратурою області взято на контроль хід розслідування дорожньо-транспортної пригоди за участі мікроавтобуса, яка сталася на території Новоайдарськогорайону Луганської області. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Під час дорожньо-транспортної пригоди в салоні автомобіля знаходився водій та дев’ять пасажирів, з яких троє отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Новоайдарської центральної районної лікарні.
Встановлено, що 11.01.2017 мікроавтобус марки “Wolksvagen” LT 35 D рухався зі смт Станиця-Луганська до міста Сєвєродонецька. На ділянці дороги неподалік повороту на селище РайгородкаНовоайдарського району Луганської області водій не впорався з керуванням та здійснив виїзд в лівий кювет, в результаті чого автомобіль перекинувся на правий бік.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ.
Наразі встановлюються всі обставини вказаної ДТП, допитуються можливі очевидці події тощо. Хід слідства перебуває на контролі керівництва прокуратури області.