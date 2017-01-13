Прокуратура расследует ДТП с участием микроавтобуса в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Прокуратура области взяла на контроль ход расследования ДТП с участием микроавтобуса, которое произошло на территории Новоайдарского района Луганской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Во время дорожно-транспортного происшествия в салоне автомобиля находился водитель и девять пассажиров, из которых трое получили телесные повреждения и были госпитализированы в Новоайдарскую центральную районную больницу.
Установлено, что 11.01.2017 г. микроавтобус марки "Wolksvagen" LT 35 D двигался из пгт Станица-Луганская в город Северодонецк. На участке дороги возле поворота на поселок Райгородок Новоайдарского района Луганской области водитель не справился с управлением и совершил выезд в левый кювет, в результате чего автомобиль перевернулся на правый бок.
По факту события открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли средней тяжести телесное повреждение) УК.
Устанавливаются все обстоятельства указанного ДТП, допрашиваются возможные очевидцы события и тому подобное. Ход следствия находится на контроле руководства прокуратуры области.