Прокуратура: результати повторних експертиз щодо С.Толстошеєва підтвердили попередні висновки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Результати повторних експертиз щодо Станіслава Толстошеєва, який підозрювався у скоєнні смертельної ДТП на Лівобережній в Києві, підтвердили попередні висновки судмедекспертів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
“Висновки повторних експертиз, які надійшли до столичної прокуратури, підтвердили результати попередніх експертиз щодо неосудного стану підозрюваного під час скоєння ним ДТП”, — повідомили у прокуратурі.
Зокрема, як зазначають експерти, на момент ДТП у водія С.Толстошеєва стався “раптовий тимчасовий хворобливий розлад психічної діяльності у вигляді синдрому порушеної свідомості внаслідок генералізованого епілептичного нападу із тоніко-клонічними судомами, що призвело до тимчасової втрати контролю над керованістю автомобіля”.
“Зазначається, що епілептичний напад у С.Толстошеєва стався вперше, тобто про можливість його настання останній не міг бути обізнаним. Установлено, що на момент ДТП С.Толстошеєв не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння”, — додали у прес-службі.
Разом з тим, за інформацією прес-служби, враховуючи, що через медичні протипоказання С.Толстошеєв не може бути допущений до керування транспортними засобами, посвідчення водія, видане на його ім’я, анульовано та знищено у законному порядку, а відповідні відомості внесені до Національної автоматизованої інформаційної системи МВС.
“Найближчим часом у кримінальному провадженні буде прийнято остаточне рішення”, — додали у прес-службі.
Нагадаємо, 9 січня внаслідок аварії у Києві біля метро Лівобережна джип марки Mercedes злетів з дороги та врізався в будівлю, на місці загинула жінка, ще один чоловік постраждав.