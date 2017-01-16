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Прокуратура: результати повторних експертиз щодо С.Толстошеєва підтвердили попередні висновки

Прокуратура: результати повторних експертиз щодо С.Толстошеєва підтвердили попередні висновки

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Результати повторних експертиз щодо Станіслава Толстошеєва, який підозрювався у скоєнні смертельної ДТП на Лівобережній в Києві, підтвердили попередні висновки судмедекспертів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

“Висновки повторних експертиз, які надійшли до столичної прокуратури, підтвердили результати попередніх експертиз щодо неосудного стану підозрюваного під час скоєння ним ДТП”, — повідомили у прокуратурі.

Зокрема, як зазначають експерти, на момент ДТП у водія С.Толстошеєва стався “раптовий тимчасовий хворобливий розлад психічної діяльності у вигляді синдрому порушеної свідомості внаслідок генералізованого епілептичного нападу із тоніко-клонічними судомами, що призвело до тимчасової втрати контролю над керованістю автомобіля”.

“Зазначається, що епілептичний напад у С.Толстошеєва стався вперше, тобто про можливість його настання останній не міг бути обізнаним. Установлено, що на момент ДТП С.Толстошеєв не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння”, — додали у прес-службі.

Разом з тим, за інформацією прес-служби, враховуючи, що через медичні протипоказання С.Толстошеєв не може бути допущений до керування транспортними засобами, посвідчення водія, видане на його ім’я, анульовано та знищено у законному порядку, а відповідні відомості внесені до Національної автоматизованої інформаційної системи МВС.

“Найближчим часом у кримінальному провадженні буде прийнято остаточне рішення”, — додали у прес-службі.

Нагадаємо, 9 січня внаслідок аварії у Києві біля метро Лівобережна джип марки Mercedes злетів з дороги та врізався в будівлю, на місці загинула жінка, ще один чоловік постраждав.

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