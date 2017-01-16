Прокуратура: результаты повторных экспертиз по С.Толстошееву подтвердили предварительные выводы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Результаты повторных экспертиз в отношении Станислава Толстошеева, который подозревался в совершении смертельного ДТП на Левобережной в Киеве, подтвердили предварительные выводы судмедэкспертов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
"Выводы повторных экспертиз, которые поступили в столичную прокуратуру, подтвердили результаты предыдущих экспертиз относительно неосудного состояния подозреваемого во время совершения им ДТП", — сообщили в прокуратуре.
В частности, как отмечают эксперты, на момент ДТП у водителя С.Толстошеева произошло "внезапное временное болезненное расстройство психической деятельности в виде синдрома нарушенного сознания вследствие генерализованного эпилептического припадка с тонико-клоническими судорогами, что привело к временной потери контроля над управляемостью автомобиля".
"Отмечается, что эпилептический приступ у С.Толстошеева произошел впервые, то есть о возможности его наступления последний не мог быть осведомленным. Установлено, что на момент ДТП С.Толстошеев не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", — добавили в пресс-службе.
Вместе с тем, по информации пресс-службы, учитывая, что из-за медицинских противопоказаний С.Толстошеев не может быть допущен к управлению транспортными средствами, водительское удостоверение, выданное на его имя, аннулировано и уничтожено в законном порядке, а соответствующие сведения внесены в Национальную автоматизированную информационную систему МВД.
"В ближайшее время в уголовном производстве будет принято окончательное решение", — добавили в пресс-службе.
Напомним, 9 января в результате аварии в Киеве возле метро Левобережная джип марки Mercedes слетел с дороги и врезался в здание, на месте погибла женщина, еще один человек пострадал.