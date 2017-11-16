Прокуратура просить суд збільшити розмір застави затриманим закарпатцям з вибухівкою до 2 млн грн

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Київська місцева прокуратура №2 подала скаргу в Апеляційний суд м.Києва на рішення Дарницького райсуду столиці, який обрав для двох чоловіків, затриманих у Києві із 6,5 кг вибухівки та боєприпасами, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 256 тис. грн кожному. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.

Сторона обвинувачення вважає, що суд першої інстанції, задовольнивши клопотання прокуратури про обрання підозрюваним запобіжного заходу у виді тримання під вартою, не врахував наявні ризики та визначив розмір застави, який є недостатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваних.

У зв’язку з цим, в апеляційній скарзі прокуратура просить суд обрати підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, збільшивши розмір застави до 2 мільйонів гривень.

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Нагадаємо, у Києві на парковці торгового центру на Осокорках у Дарницькому районі співробітники полку поліції особливого призначення помітили підозрілий автомобіль "Фольксваген", у салоні якого перебували двоє осіб. Під час огляду було виявлено вибухівку.

 

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