Прокуратура просит суд увеличить размер залога задержанным закарпатцам с взрывчаткой до ​​2 млн грн

Сторона обвинения считает, что суд первой инстанции, удовлетворив ходатайство прокуратуры об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, не учел имеющиеся риски и определил размер залога, который является недостаточным для обеспечения надлежащего процессуального поведения подозреваемых.

В связи с этим, в апелляционной жалобе прокуратура просит суд избрать подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей, увеличив размер залога до 2 миллионов гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд арестовал на два месяца закарпатцев, которых задержали со взрывчаткой

Напомним, в Киеве на парковке торгового центра на Осокорках в Дарницком районе сотрудники полка полиции особого назначения заметили подозрительный автомобиль "Фольксваген", в салоне которого находились два человека. При осмотре была обнаружена взрывчатка.