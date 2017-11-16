Прокуратура просит суд увеличить размер залога задержанным закарпатцам с взрывчаткой до 2 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Киевская местная прокуратура №2 подала жалобу в Апелляционный суд г.Киева на решение Дарницкого райсуда столицы, который избрал для двух мужчин, задержанных в Киеве с 6,5 кг взрывчатки и боеприпасами, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 256 тыс. грн каждому. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.
Сторона обвинения считает, что суд первой инстанции, удовлетворив ходатайство прокуратуры об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, не учел имеющиеся риски и определил размер залога, который является недостаточным для обеспечения надлежащего процессуального поведения подозреваемых.
В связи с этим, в апелляционной жалобе прокуратура просит суд избрать подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей, увеличив размер залога до 2 миллионов гривен.
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Напомним, в Киеве на парковке торгового центра на Осокорках в Дарницком районе сотрудники полка полиции особого назначения заметили подозрительный автомобиль "Фольксваген", в салоне которого находились два человека. При осмотре была обнаружена взрывчатка.