Прокуратура повідомила про підозру заступнику мера Запоріжжя у справі фіктивних тендерів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Прокуратура Харківської області повідомила про підозру четвертому фігуранту справи щодо запорізьких фіктивних тендерів – заступнику міського голови Запоріжжя, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Харківської області.
"Прокуратура Харківської області оголосила про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) четвертому фігуранту справи про запорізькі фіктивні тендери. Ним став 30-річний заступник Запорізького міського голови", - йдеться у повідомленні.
Наразі, за інформацією прес-служби, прокуратура області звернулася до Червонозаводського районного суду міста Харкова з вимогою про обрання для нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі завданих збитків.
Нагадаємо, співробітники прокуратури затримали заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Марченка.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що обшуки у запорізьких чиновників стосувалися депутата облради та його брата, які через вплив на посадових осіб організовували фіктивні тендери на благоустрій парку (2,7 млн грн) та шкільні спортмайданчики (84 млн грн) з наперед визначеним переможцем.
Також прокуратура оприлюднила аудіо- та відеоматеріали у кримінальному провадженні щодо заступника голови Запорізької обласної ради, його брата та директора одного з комунальних підприємств Мелітополя.