Прокуратура сообщила о подозрении заместителю мэра Запорожья по делу фиктивных тендеров

"Прокуратура Харьковской области объявила о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) четвертому фигуранту дела относительно запорожских фиктивных тендеров. Им стал 30-летний заместитель Запорожского городского главы", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, прокуратура области обратилась в Червонозаводский районный суд города Харькова с требованием об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере нанесенного ущерба.

Напомним, сотрудники прокуратуры задержали заместителя главы Запорожского областного совета Владислава Марченко.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что обыски у запорожских чиновников касались депутата облсовета и его брата, которые через влияние на должностных лиц организовывали фиктивные тендеры на благоустройство парка (2,7 млн грн) и школьные спортплощадки (84 млн грн) с заранее определенным победителем.

Также прокуратура обнародовала аудио- и видеоматериалы в уголовном производстве в отношении заместителя главы Запорожского областного совета, его брата и директора одного из коммунальных предприятий Мелитополя.