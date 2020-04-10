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Прокуратура повідомила про підозру підприємцю, який незаконно знищив санаторій під Києвом

Прокуратура повідомила про підозру підприємцю, який незаконно знищив санаторій під Києвом

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Київська прокуратура повідомила про підозру директору комерційної структури, який незаконно знищив санаторій під Києвом. Суму збитків оцінюють в 20 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook прокуратури міста Києва.

“За процесуального керівництва прокуратури міста Києва директору комерційної структури повідомлено про підозру за фактом незаконного демонтажу та фактичного знищення об’єкту державної форми власності, що призвело до збитків у сумі 20 млн гривень. Згідно з матеріалами слідства, у 2008 році цілісний майновий комплекс Державного підприємства у селі Пухівка Київської області, у якому на той час функціонував санаторій та дитячий табір, був переданий у довгострокову оренду приватному підприємству за умови повернення його державі після закінчення строку договору”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в період з серпня 2017 року по теперішній час без відома та погодження органу управління та Фонду державного майна України, приватне підприємство демонтувало майно і зруйнувало його.

Повідомляється, що наразі вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КK України (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах). Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, на Донеччині повідомили про підозру “чорним лісорубам”, які нанесли близько 200 тис. гривень збитків.

Українські Національні Новини

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