Прокуратура сообщила о подозрении предпринимателю, который незаконно уничтожил санаторий под Киевом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Киевская прокуратура сообщила о подозрении директору коммерческой структуры, незаконно уничтожившему санаторий под Киевом. Сумму ущерба оценивают в 20 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook прокуратуры города Киева.
“Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева директору коммерческой структуры сообщено о подозрении по факту незаконного демонтажа и фактического уничтожения объекта государственной формы собственности, что привело к убыткам в сумме 20 млн гривен. Согласно материалам следствия, в 2008 году целостный имущественный комплекс государственного предприятия в селе Пуховка Киевской области, в котором в то время функционировал санаторий и детский лагерь, был передан в долгосрочную аренду частному предприятию при условии возвращения его государству по окончании срока договора”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в период с августа 2017 года по настоящее время без ведома и согласования органа управления и Фонда государственного имущества Украины, частное предприятие демонтировало имущество и разрушило его.
Сообщается, что сейчас указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 КK Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах). Следственные действия продолжаются.
Напомним, в Донецкой области сообщили о подозрении “черным лесорубам”, которые нанесли около 200 тыс. гривен убытков.