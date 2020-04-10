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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 32212 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 40957 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 56955 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 58260 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 81801 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 74897 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 101203 просмотра

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4 марта, 15:53 • 130567 просмотра

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Прокуратура сообщила о подозрении предпринимателю, который незаконно уничтожил санаторий под Киевом

Прокуратура сообщила о подозрении предпринимателю, который незаконно уничтожил санаторий под Киевом

Киев  •  УНН

 • 16127 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Киевская прокуратура сообщила о подозрении директору коммерческой структуры, незаконно уничтожившему санаторий под Киевом. Сумму ущерба оценивают в 20 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook прокуратуры города Киева.

“Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева директору коммерческой структуры сообщено о подозрении по факту незаконного демонтажа и фактического уничтожения объекта государственной формы собственности, что привело к убыткам в сумме 20 млн гривен. Согласно материалам следствия, в 2008 году целостный имущественный комплекс государственного предприятия в селе Пуховка Киевской области, в котором в то время функционировал санаторий и детский лагерь, был передан в долгосрочную аренду частному предприятию при условии возвращения его государству по окончании срока договора”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период с августа 2017 года по настоящее время без ведома и согласования органа управления и Фонда государственного имущества Украины, частное предприятие демонтировало имущество и разрушило его.

Сообщается, что сейчас указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 КK Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах). Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Донецкой области сообщили о подозрении “черным лесорубам”, которые нанесли около 200 тыс. гривен убытков.

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