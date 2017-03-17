Прокуратура повідомила підозру в держзраді 136 екс-депутатам Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Депутатам Верховної Ради АР Крим та Севастопольської міської ради, які сприяли проведенню незаконного референдуму, повідомлено про підозру за державну зраду. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Прокуратурою Автономної Республіки Крим повідомлено про підозру у державній зраді 78 колишнім депутатам Верховної Ради АР Крим та 58 депутатам Севастопольської міської ради.
Встановлено, що у приміщенні Верховної Ради АР Крим 6 березня 2014 року в порушення діючого законодавства України, депутатами Верховної Ради АР Крим прийнято незаконну постанову “Про проведення загальнокримського референдуму” з визначенням дати такого волевиявлення.
Відповідно до зазначеної постанови 16 березня 2014 року було проведено незаконний референдум, результатом якого стала тимчасова окупація території АР Крим і міста Севастополя, а також їх входження до складу Російської Федерації на правах суб’єкта федерації.
В ГПУ також зазначили, що до суду передано обвинувальні акти стосовно 16 осіб, а також у 17 кримінальних провадженнях отримано дозвіл суду на проведення спеціального досудового розслідування.
Найближчим часом обвинувальні акти у вказаних кримінальних провадженнях будуть скеровані до суду.
Одночасно слідчими встановлюється повне коло осіб, причетних до фактичного проведення так званого “референдуму” на півострові, що у свою чергу призвело до його тимчасової окупації.
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