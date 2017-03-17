Прокуратура сообщила подозрение в госизмене 136 экс-депутатам Крыма

Прокуратурой Автономной Республики Крым сообщено о подозрении в государственной измене 78 бывшим депутатам Верховной Рады АР Крым и 58 депутатам Севастопольского городского совета.

Установлено, что в помещении Верховной Рады АР Крым 6 марта 2014 года в нарушение действующего законодательства Украины, депутатами Верховной Рады АР Крым принято незаконное постановление "О проведении общекрымского референдума" с определением даты такого волеизъявления.

Согласно указанному постановлению 16 марта 2014 года был проведен незаконный референдум, результатом которого стала временная оккупация территории АР Крым и города Севастополя, а также их вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации.

В ГПУ также отметили, что в суд передано обвинительные акты в отношении 16 лиц, а также в 17 уголовных процессах получено разрешение суда на проведение специального досудебного расследования.

В ближайшее время обвинительные акты в указанных уголовных процессах будут направлены в суд.

Одновременно следователями устанавливается полный круг лиц, причастных к фактическому проведению так называемого "референдума" на полуострове, что в свою очередь привело к его временной оккупации.

Как сообщал УНН, адвоката Н.Полозова снова вызвали в СК РФ в Крыму.