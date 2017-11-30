Прокуратура повернула 172 млн грн держкоштів виділених на будівництво мостів у Запоріжжі

"Прокуратура домоглась повернення 172 млн грн від підприємства, яке отримавши авансові платежі, згодом не виконало роботи з будівництва магістралі через р. Дніпро в Запоріжжі. Вжитими прокуратурою області заходами представницького характеру з підприємства стягнуто державні кошти, які перераховувалися останньому в якості авансу для виконання робіт з будівництва магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Службою автомобільних доріг у Запорізькій області протягом 2013 року на виконання умов Договору перераховано в якості авансу ПАТ “Уманьавтодор” грошові кошти для виконання робіт з будівництва магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі. Однак, підприємством такі роботи не виконувалися та авансові платежі Службі автомобільних доріг у Запорізькій області не поверталися.

"У зв’язку з чим, прокуратура Запорізької області звернулась до суду з позовною заявою про стягнення з підприємства грошових коштів (авансових платежів) та штрафних санкцій", - наголосили в прокуратурі.

Зазначається, що справа розглядалась судом першої інстанції майже 3 роки, протягом яких проведено ряд судових експертиз на підтвердження позовних вимог. За результатами розгляду справи суд погодився з доводами прокуратури щодо безпідставного неповернення підприємством грошових коштів.

"У зв’язку з чим, рішенням господарського суду Вінницької області від 20.11.2017 частково задоволено позов прокуратури Запорізької області в інтересах Служби автомобільних доріг у Запорізькій області до ПАТ “Уманьавтодор”. Стягнуто на користь Служби автомобільних доріг у Запорізькій області неповернутих авансів у розмірі майже 172 млн грн та пені у розмірі близько 17 млн грн", - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНН, посадовець у Запоріжжі розтратив понад 1 млн грн при будівництві мостів через Дніпро.