Прокуратура вернула 172 млн грн госсредств выделенных на строительство мостов в Запорожье

"Прокуратура добилась возвращения 172 млн грн от предприятия, получив авансовые платежи, впоследствии не выполнило работы по строительству магистрали через р. Днепр в Запорожье. Принятыми прокуратурой области мерами представительного характера с предприятия взыскано государственные средства, которые перечислялись последнем в качестве аванса для выполнения работ по строительству магистрали через р. Днепр в г. Запорожье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Службой автомобильных дорог в Запорожской области в течение 2013 года на выполнение условий Договора перечислено в качестве аванса ПАО "Уманьавтодор" денежные средства для выполнения работ по строительству магистрали через р. Днепр в г. Запорожье. Однако, предприятием такие работы не выполнялись и авансовые платежи Службе автомобильных дорог в Запорожской области не возвращались.

"В связи с чем, прокуратура Запорожской области обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с предприятия денежных средств (авансовых платежей) и штрафных санкций", - отметили в прокуратуре.

Отмечается, что дело рассматривалось судом первой инстанции почти 3 года, в течение которых проведен ряд судебных экспертиз в подтверждение исковых требований. По результатам рассмотрения дела суд согласился с доводами прокуратуры относительно безосновательного невозврата предприятием денежных средств.

"В связи с чем, решением хозяйственного суда Винницкой области от 20.11.2017 частично удовлетворен иск прокуратуры Запорожской области в интересах Службы автомобильных дорог в Запорожской области в ОАО "Уманьавтодор". Взыскано в пользу Службы автомобильных дорог в Запорожской области невозвратных авансов в размере почти 172 млн грн и пени в размере около 17 млн ​​грн", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, чиновник в Запорожье растратил более 1 млн грн при строительстве мостов через Днепр.