Прокуратура порушила справу щодо закупівлі Львовом трамваїв у Німеччині

"Сьогодні, 10 серпня, прокуратурою області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом неналежного виконання службовими особами Львівської міської ради та ЛКП "Львівелектротранс" своїх службових обов’язків при закупівлі 30 вживаних німецьких трамваїв, технічні характеристики яких не відповідають існуючим у м. Львові маршрутним лініям та платформам зупинок, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість)", - розповіли у прокуратурі.



За інформацією прес-служби, розслідування у цьому провадженні буде здійснювати слідче управління ГУ Нацполіції у Львівській області.



Нагадаємо, днями українська служба DW писала, що двері закуплених німецьких трамваїв не зможуть відкритися на деяких львівських зупинках, і потрібно або перебудовувати зупинки, або різати двері.



Як повідомляв УНН, що берлінські трамваї ймовірно не зможуть повноцінно їздити по Львову.