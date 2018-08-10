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Прокуратура возбудила дело относительно закупки Львовом трамваев в Германии

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Прокуратура Львовской области начала уголовное производство по факту служебной халатности должностными лицами Львовского городского совета и "Львовэлектротранс" при закупке 30 применяемых немецких трамваев из-за несоответствия их технических характеристик маршрутным линиям и платформам остановок Львова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Львовской, передает УНН.

Прокуратура возбудила дело относительно закупки Львовом трамваев в Германии

"Сегодня, 10 августа, прокуратурой области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами Львовского городского совета и ЛКП "Львовэлектротранс" своих служебных обязанностей при закупке 30 применяемых немецких трамваев, технические характеристики которых не соответствуют существующим в г. Львове маршрутным линиям и платформам остановок по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины (служебная халатность)", - рассказали в прокуратуре.

По информации пресс-службы, расследование по этому производстве будет осуществлять следственное управление ГУ Нацполиции во Львовской области.

Напомним, на днях украинская служба DW писала, что двери закупленных немецких трамваев не смогут открыться на некоторых львовских остановках, и нужно или перестраивать остановки или резать дверь.

Как сообщал УНН, что берлинские трамваи вероятно не смогут полноценно ездить по Львову.

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