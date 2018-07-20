Прокуратура Південної Кореї просить збільшити термін для колишнього президента до 30 років
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Прокуратура Республіки Корея направила в п’ятницю запит до апеляційного суду Сеула з проханням посилити покарання для колишнього президента країни Пак Кин Хе, яка вже відбуває 24-річний термін у в’язниці, до 30 років. Про це повідомило агентство Yonhap, повідомляє УНН.
Минулого місяця прокуратура Республіки Корея також запросила у суду додатково 15 років ув’язнення для колишнього президента.
Пак Кин Хе звинувачують в отриманні хабарів в розмірі 3,37 млн доларів від керівництва Національної розвідувальної служби. Крім того, на думку слідчих, екс-президент віддала накази про проведення фальсифікованих опитувань громадської думки перед загальними виборами 2016 року для того, щоб висунути своїх знайомих в якості кандидатів у депутати від правлячої партії. Це діяння кваліфікується як втручання в проведення виборів.
Скандал навколо Пак Кин Хе розгорівся восени 2016 року, коли ЗМІ повідомили про вплив на неї подруги Чхве Сун Сіль. Останні кілька років вона була в курсі деталей державного управління і втручалася в хід прийняття політичних рішень на вищому рівні. Також вона чинила тиск на деякі великі компанії, щоб ті перераховували в підконтрольні їй фонди великі суми.
Як повідомляв УНН, КНДР і Південна Корея повністю відновили західну лінію зв’язку між військовими.