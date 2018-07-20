Прокуратура Южной Кореи просит увеличить срок для бывшего президента до 30 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Прокуратура Республики Корея направила в пятницу запрос в Апелляционный суд Сеула с просьбой ужесточить наказание для бывшего президента страны Пак Кын Хе, которая уже отбывает 24-летний срок в тюрьме, до 30 лет. Об этом сообщило агентство Yonhap, сообщает УНН.
В прошлом месяце прокуратура Республики Корея также запросила у суда дополнительно 15 лет заключения для бывшего президента.
Пак Кын Хе обвиняют в получении взяток в размере 3,37 млн долларов от руководства Национальной разведывательной службы. Кроме того, по мнению следователей, экс-президент отдала приказы о проведении фальсифицированных опросов общественного мнения перед всеобщими выборами 2016 года для того, чтобы выдвинуть своих знакомых в качестве кандидатов в депутаты от правящей партии. Это деяние квалифицируется как вмешательство в проведение выборов.
Скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся осенью 2016 года, когда СМИ сообщили о влиянии на нее подруги Чхве Сун Силь. Последние несколько лет она была в курсе деталей государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений на высшем уровне. Также она оказывала давление на некоторые крупные компании, чтобы те перечисляли в подконтрольные ей фонды крупные суммы.
Как сообщал УНН, КНДР и Южная Корея полностью восстановили западную линию связи между военными.