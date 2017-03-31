Прокуратура передасть у суд справи щодо всіх кримських депутатів, які співпрацювали з Росією - Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Справи всіх депутатів Верховної Ради АР Крим, які співпрацювали з Росією, будуть цього року передані у суд. Про це на брифінгу заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Впевнений, що цього року всі депутати кримського парламенту української держави, які співпрацювали з окупантами, їхні справи будуть передані до суду. Сподіваюся, що вже цього року суд прийме остаточні рішення”, — сказав Ю.Луценко.
Він додав, що на сьогодні вже є 31 обвинувальний акт щодо колишніх депутатів Верховної Ради АР Крим, “які голосували на догоду окупантам, прикриваючи злочин по окупації української території”.
За його словами, наразі прокуратурою АР Криму здійснюється розслідування щодо усіх колишніх депутатів Криму.
“31 обвинувальний акт направлено в суд, ще 10 нам суд дозволив проводити заочне розслідування. Найближчим часом вони (підозрювані депутати — ред.) отримають обвинувальні документи, які передадуться в суд”, — уточнив Ю.Луценко.
Як повідомляв УНН, обвинувальні акти щодо 17 екс-депутатів Криму, які сприяли окупації, направили до суду.